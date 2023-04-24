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Dünya
AA 24.04.2023 22:51

AB Temsilcisi Borrell, Sudan'dan tahliyedeki başarılarına şaşırdı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan vatandaşlarını ve diplomatlarını tahliye çabalarının "beklentilerin ötesinde" başarılı olduğunu söyledi.

AB Temsilcisi Borrell, Sudan'dan tahliyedeki başarılarına şaşırdı
[Fotograf: AA]

Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sudan'dan tahliyelerden nasıl ders aldıkları sorulan Borrell, AB ülkelerinin tahliyelerde hep birlikte koordinasyon içinde hareket ettiklerini, bunu kriz merkezi sayesinde yapabildiklerini aktardı.

Borrell, "Bu ciddi bir başarıydı. Açıkça söylemek gerekirse bu benim beklentilerimin ötesindeydi. İki günde 30 uçuş yapıldı. Bu kadar kısa sürede bunu yapabileceğimizi hiç düşünmüyordum" dedi.

Bir günde yaklaşık 1500 kişinin tahliye edildiğini aktaran Borrell, birlikte hareket edebildiklerinde neler başarabileceklerini gösterdiklerini dile getirdi.

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Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 427 kişinin yaşamını kaybettiğini, 3 bin 700'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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