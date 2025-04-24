Avustralya’da koalalar helikopterden açılan ateşle öldürüldü: Yüzlerce yavru yalnız kaldı

Victoria eyaletinde yer alan Budj Bim Ulusal Parkı’nda Nisan ayı başında başlayan ve şu ana kadar yaklaşık 700 koalanın öldürüldüğü operasyon, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Hayvan refahı örgütleri, operasyonun ardından birçok yavru koalanın annesiz kaldığını ve bu durumun hayatta kalmalarını tehdit ettiğini bildiriyor.

Yetkililer, bölgedeki orman yangınlarının 2 bin hektardan fazla doğal yaşam alanını yok ettiğini, bunun da koalaların açlık, susuzluk ve ciddi yaralanmalarla karşı karşıya kalmasına neden olduğunu savunarak itlafı savunuyor.

Ancak operasyonun helikopterden ateş açılarak gerçekleştirilmesi, tepkileri daha da artırdı.

“Yanlış hedef alınma riski yüksek”

Hayvan hakları savunucuları, helikopterden yapılan gözlemlerin yetersiz olduğunu ve yaklaşık 30 metre yükseklikten yapılan değerlendirmenin sağlıklı koalaların, hatta yavrulu annelerin bile yanlışlıkla hedef alınmasına yol açabileceğini belirtiyor.

Melbourne merkezli çevre örgütü Friends of the Earth, “Helikopterden ateş açmak en son başvurulması gereken yöntem olmalı” diyerek itlafın durdurulmasını ve bağımsız gözlemcilerin bölgeye erişimine izin verilmesini istedi.

Açıklamada, “Bu, Avustralya’da helikopterden ateş edilerek koala öldürülen ilk vaka. Bu uygulama etik açıdan tehlikeli bir emsal oluşturuyor” denildi.

Avustralya’da milli parklarda zaman zaman yabani at ve geyik popülasyonlarını dengelemek amacıyla benzer yöntemler uygulanıyor. Ancak koalalar için bu tür bir müdahale oldukça sıra dışı kabul ediliyor.

Kurtarma ekipleri bölgeye alınmadı

Çevre örgütleri, Budj Bim’deki itlaf bölgesinin yangın riski gerekçesiyle kapatıldığını, yolların bariyerlerle kesildiğini ve güvenlik kameraları yerleştirildiğini aktardı.

Koala Alliance adlı hayvan koruma grubu ise, “Ağaçlardan vurulan koalaların yavruları açlıktan veya dış etkenlerden dolayı ölüme terk ediliyor. Bu, hem acımasız hem de insanlık dışı” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, itlaf edilen koalaların büyük kısmının park yakınlarındaki mavi sakız (blue gum) ağaçlarıyla kaplı bir plantasyondan geldiği belirtildi.

Hükümet savundu, uzmanlar bağımsız inceleme istiyor

Victoria Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, uygulamayı savunarak “Doğal yaşam uzmanları ve veterinerlerin değerlendirmeleri doğrultusunda hayvanların büyük bir acı çektiği tespit edildi. Bu yöntemin en insancıl çözüm olduğu kanaatine varıldı” dedi.

Ancak çevreciler, bu kararın bağımsız biçimde incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Hayvan sağlığı uzmanlarının ve bilim insanlarının da sürece dahil edilmesini talep ediyorlar.

Tartışma, Avustralya'daki koala nüfusunun karşı karşıya olduğu genel tehlikeye de dikkat çekiyor. Koalalar, Queensland, Yeni Güney Galler ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında yer alıyor. Ormansızlaşma, tarım alanlarının genişlemesi ve sıklaşan yangınlar, bu türün yaşam alanlarını her geçen gün daha da daraltıyor.