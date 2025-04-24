Çin, tarifeler nedeniyle Boeing uçaklarını ABD'ye geri gönderiyor

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing’in Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, Çinli hava yolu şirketlerine teslim edilmesi planlanan iki uçağın iade edildiğini, üçüncü uçağın da kısa süre içinde geri gönderileceğini açıkladı.

Ortberg, CNBC’ye yaptığı açıklamada, bu yıl Çin’e gönderilmesi planlanan toplam 50 uçağın teslimatlarının iptal edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Boeing CEO’su, Çinli müşterilerin teslimatları almaya yanaşmadığını söyledi.

Karşılıklı vergi oranları yüzde 145’e ulaştı

ABD yönetimi, Çin menşeli bazı ithalat kalemlerine yüzde 145 oranında gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Pekin yönetimi de buna karşılık olarak ABD ürünlerine yüzde 125’lik ek vergi getirdi.

Bu gelişmeler, özellikle ABD'nin en büyük ihracatçılarından biri olan Boeing’i doğrudan etkiledi. Şirketin ticari uçak satışlarının yaklaşık yüzde 70’i ABD dışına yapılıyor.

Seattle’daki Boeing tesisine iniş yapan 737 MAX 8 tipi yolcu uçaklarının görüntüleri, artan ticari gerilimin sembolü haline geldi.

“Yeni müşteriler arıyoruz, üretime bu şekilde devam edemeyiz”

Boeing CEO’su Ortberg, teslim edilmeyen 41 uçağın farklı müşterilere yönlendirilebileceğini ifade ederek, “Bazı havayolu şirketlerinden ciddi talep var” dedi. Üretim hattına henüz alınmamış 9 uçağın durumu içinse Çinli müşterilerin net tutumunu beklediklerini belirtti.

Ortberg, “Teslim alınmayacak uçaklar için üretime devam etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Trump yönetimiyle her gün temas halindeyiz”

Ortberg, yatırımcılara yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Trump ya da kabine üyeleriyle her gün temas halindeyiz. Ticaret savaşı nedeniyle sürekli iletişimdeyiz” ifadelerini kullandı. Yine de müzakereler için umutlu olduklarını dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantısında yaptığı konuşmada, Çin ile “büyük bir ticaret anlaşması” yapılabileceği sinyalini verdi. Bessent, Çin’in ihracata dayalı ekonomisini yeniden yapılandırma konusunda kararlı olması halinde görüşmelerin “önemli bir fırsat” doğuracağını ifade etti.

Üretim toparlanıyor, hedef aylık 38 uçak

Boeing, 2025 yılı içinde 737 MAX tipi uçakların üretimini aylık 38 adede çıkarmayı hedefliyor. Şirket, 2024 yılında yaşanan tedarik zinciri sorunları ve yaklaşık 30 bin işçinin katıldığı grev nedeniyle ciddi üretim aksaklıkları yaşamıştı.

Şirketin Mali İşler Direktörü Brian West ise yaptığı açıklamada, “Serbest ticaret politikası bizim için hayati önemde. Tedarikçilerimizle birlikte üretimin sürekliliği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Boeing ayrıca Japonya ve İtalya’daki bazı tedarikçilerinin de evrensel gümrük vergilerine (%10) maruz kaldığını ve bu durumun şirketin global operasyonlarını etkilediğini açıkladı.