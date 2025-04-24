Litvanya’nın başkenti Vilnius’tan işgal senaryosu için tahliye planı

Vilnius Belediyesi tarafından açıklanan plana göre, kentin yaklaşık 540 bin sakini, düşman birliklerinin şehri ele geçirme ihtimali belirdiğinde organize bir şekilde tahliye edilecek.

Tahliye planı, Ukrayna’ya yönelik devam eden Rusya saldırıları sonrası bölgede artan güvenlik endişeleriyle birlikte açıklandı. Litvanya, Estonya ve Letonya gibi diğer Baltık ülkeleriyle birlikte yıllardır Rusya’dan gelebilecek tehditlere karşı uyarılarda bulunuyor ve savunma yatırımlarını artırıyor.

150 güzergâh belirlendi, SMS ve sirenle bilgilendirme yapılacak

Litvanya'nın devlet yayın kuruluşu LRT’ye göre plan, şehir genelinde 150 tahliye güzergâhı belirliyor. Her mahalleye özel toplanma ve çıkış noktaları tahsis edildi. Vatandaşlar, olası bir tahliye emrinde SMS, siren ve geliştirilmekte olan özel bir mobil uygulama aracılığıyla bilgilendirilecek.

Plan kapsamında bazı yol ve köprülerin tahliye kapasitesine uygun şekilde genişletilmesi öngörülüyor.

Vilnius Belediye Başkanı Valdas Benkunskas, tahliye planının yalnızca askeri savunmanın yetersiz kalması durumunda uygulanacağını vurgulayarak, planın yayımlanmasının bir panik sebebi olmaması gerektiğini ifade etti.

Rusya ve Belarus sınırına yakın konum dikkat çekiyor

Vilnius, Belarus sınırına yalnızca 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Belarus, Rusya’nın yakın müttefiki olarak binlerce Rus askerine ev sahipliği yapıyor ve 2022 yılında Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik başarısız işgal girişiminde sıçrama tahtası olarak kullanılmıştı.

Litvanya aynı zamanda NATO üyesi ve Kaliningrad ile de sınır komşusu. Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad, Rusya'nın en yoğun silahlandırılmış bölgelerinden biri.

NATO için stratejik risk: Suwalki Koridoru

Askeri uzmanlara göre, Litvanya ile Polonya arasındaki dar bir kara şeridi olan Suwalki Koridoru, NATO savunması açısından kırılgan bir bölge olarak görülüyor. Bu bölgenin işgali, Polonya ile Baltık ülkeleri arasındaki kara bağlantısını kesme riski taşıyor.

Doğal afet ve nükleer saldırı senaryoları da değerlendirildi

Yetkililer, hazırlanan planın öncelikle işgal ihtimali için geliştirildiğini ancak büyük bir doğal afet, nükleer saldırı veya kritik altyapı çökmesi durumlarında da devreye alınabileceğini belirtti.

1990 yılında Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Litvanya, Avrupa Birliği ve NATO ile yakın ilişkiler kurdu. Ülke, Ukrayna’ya verdiği güçlü destekle biliniyor ve Kremlin’in yayılmacı politikalarının bölgeye yönelik riskleri konusunda sıkça uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, Eylül ayında Belarus ve Rusya’nın ortak askeri tatbikat düzenlemesi bekleniyor. Bu tatbikatın, Litvanya sınırına yakın bölgelerde de icra edilebileceği belirtiliyor.