Gladyatör iskeletindeki aslan ısırıkları, vahşi hayvanlarla dövüşün kanıtı oldu

2004 yılında York kentindeki Driffield Terrace bölgesinde bulunan mezarlık alanında ortaya çıkarılan genç bir erkeğe ait iskelet üzerinde yapılan adli incelemeler, kalça kemiğindeki delik ve izlerin bir aslanın ısırıklarıyla oluştuğunu ortaya koydu.

İrlanda’daki Maynooth Üniversitesi’nden adli bilim uzmanı Prof. Tim Thompson, bu bulgunun Roma gladyatör dövüşlerinin sadece yazılı kaynaklara ya da sanatsal tasvirlere dayanmadığını, artık doğrudan fiziksel kanıtlara da sahip olunduğunu söyledi.

"Bu gladyatör bir gösteride aslanla dövüştü"

Yaraların detaylı olarak üç boyutlu taramalarla incelendiğini belirten Prof. Thompson, "Aslan, adamı kalçasından ısırmış ve sürüklemiş gibi görünüyor. Bu bölge, aslanların normalde saldırdığı yer değil. Bu da gladyatörün arenada zaten yaralı olduğunu ve aslan tarafından savunmasız haldeyken ısırıldığını düşündürüyor" dedi.

Yaraların ölüm anına yakın bir zamanda gerçekleştiği tespit edildi. Bilim insanları, ısırık izlerini Londra Hayvanat Bahçesi’ndeki büyük kedilerden alınan örneklerle karşılaştırdı. Bulgular, izlerin bir aslana ait olduğunu net şekilde doğruladı.

"Kısa ama acımasız bir hayat"

26 ila 35 yaşları arasındaki gladyatör, iki kişiyle birlikte aynı mezara gömülmüş, üzerine ise at kemikleri yerleştirilmişti. Bu da onun bir "Bestiarius", yani vahşi hayvanlarla dövüşen özel bir gladyatör olduğunu gösteriyor.

York Üniversitesi’nde osteoarkeoloji alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Malin Holst, “30 yıldır iskelet analizi yapıyorum, bu tür ısırık izlerini ilk kez görüyorum” dedi. Holst, gladyatörün kas yapısının çok güçlü olduğunu ve omuz ile omurga bölgesinde yoğun fiziksel aktiviteye ve travmalara bağlı izler bulunduğunu belirtti.

"Roma'nın lüks yaşamı York'ta da iz bırakmış"

Araştırmacılara göre bu bulgu, York kentinde henüz keşfedilmemiş bir Roma amfitiyatrosunun varlığına işaret ediyor. Uzmanlar, dönemin ileri gelen Roma yöneticilerinin bulunduğu bölgelerde lüks ve gösterişli yaşamın bir parçası olarak gladyatör dövüşlerinin yaygınlaştığını belirtiyor.

York Arkeoloji Kurumu CEO’su David Jennings, “Bu adamın hangi koşullarda arenaya çıktığını asla kesin olarak bilemeyebiliriz, ama Roma’daki Kolezyum kadar görkemli olmasa da Britanya'nın kuzeyinde bu tür gösterilerin yapıldığına dair elimizde artık güçlü bir kanıt var” ifadelerini kullandı.

Söz konusu bilimsel çalışma, PLoS One dergisinde yayımlandı.