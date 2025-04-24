WhatsApp “zorunlu” yapay zeka aracını savundu

Uygulamanın sohbet ekranında yer alan mavi daire şeklindeki Meta AI simgesi, kullanıcıların yapay zeka destekli bir sohbet robotuyla iletişim kurmasına olanak tanıyor. Ancak bu özelliğin uygulamadan silinememesi, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

WhatsApp’tan BBC’ye yapılan açıklamada, "Kullanıcılara seçenekler sunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz ve geri bildirimleri sürekli dikkate alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şirket, Meta AI özelliğini uygulamadaki ‘kanallar’ ve ‘durum’ gibi kalıcı diğer işlevlerle kıyasladı.

Mavi simge her yerde

Meta AI, yalnızca WhatsApp'ta değil; aynı zamanda Meta çatısı altındaki Instagram ve Facebook Messenger platformlarında da benzer biçimde kullanıma sunuluyor. Yapay zeka robotu, Meta'nın Llama 4 adlı büyük dil modeliyle çalışıyor.

Yeni özellikle birlikte sohbet ekranının üst kısmına “Meta AI’ye sorun veya arayın” ifadesi içeren bir arama çubuğu da eklenmiş durumda. Ancak bu özellik, şu an için yalnızca bazı ülkelerdeki kullanıcıların erişimine açık.

Meta, kullanıcılara bu özelliğin erişime açılmasının kademeli olarak gerçekleşeceğini ve herkes için hemen aktif olmayabileceğini belirtiyor.

Gizlilik endişeleri büyüyor

WhatsApp, yapay zeka ile yapılan sohbetlerin yalnızca kullanıcı tarafından paylaşılmış mesajlara erişebildiğini savunurken, diğer kişisel sohbetlerin uçtan uca şifreleme ile korunduğunu belirtiyor.

Ancak uzmanlar bu konuda temkinli olunması gerektiği görüşünde. Yapay zeka ve mahremiyet alanında çalışan Dr. Kris Shrishak, Meta'nın kullanıcıları "denek gibi kullandığını" öne sürdü.

Shrishak, “Hiç kimse yapay zekayı kullanmaya zorlanmamalı. Meta, web üzerinden topladığı kişisel veriler ve korsan kitaplarla bu modelleri eğitti. Şimdi mahkemeler bu süreci sorgularken, şirket yeni veri kaynakları peşinde olabilir” dedi.

Korsan içerikle yapay zeka eğitimi iddiası

The Atlantic dergisinin ortaya çıkardığı bir araştırma, Meta’nın yapay zeka modellerini eğitmek için korsan kitap ve akademik makalelerin bulunduğu LibGen (Library Genesis) platformuna erişmiş olabileceğini ortaya koydu. Bu durum, yazarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Meta hakkında halihazırda bazı yazarların açtığı davalar devam ediyor. Şirket, The Atlantic’in iddialarına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, WhatsApp’ta Meta AI’nin uygulanmasını ve kişisel verilerin kullanımını yakından izlediklerini belirtti.

Komiserlikten yapılan açıklamada, "Yapay zeka sistemlerini geliştirmek için kişisel bilgilerin kullanılması ciddi sorumluluk gerektirir. Özellikle çocukların verilerinin işlenmesinde ilave önlemler alınmalıdır" denildi.