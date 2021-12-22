Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avustralya’da günlük vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Avustralya’da koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarına karşı aşılama çalışmalarıyla mücadele sürerken, günlük vaka sayılarındaki hızlı yükseliş devam ediyor.
Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler’de (NSW) 3 bin 763, Victoria’da 1503, Queensland’da 166, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 58, Tazmanya’da 12 kişinin daha COVID-19’a yakalanmasıyla ülkedeki günlük vaka sayısı ilk kez 5 bin 502’ye çıktı.
Ülkede bir günde görülen en yüksek vaka sayısı dün 4 bin 576 ile kayıtlara geçmişti.
Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden Victoria’da 6, NSW’de 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle ülkede COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 163’e yükseldi
Virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana Avustralya'da 264 bin 783 kişi COVID-19'a yakalandı. Ülkede 38 bin 662 aktif vakadan 850’si hastanede tedavi görüyor.
Etiketler: Avustralya Koronavirüs
Son Haberler
- 06:34
- 06:20
- 06:39
- 06:18
- 06:12
Sıradaki Haber
New York Belediye Başkanı'nın yemin töreni iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz