Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler’de (NSW) 3 bin 763, Victoria’da 1503, Queensland’da 166, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 58, Tazmanya’da 12 kişinin daha COVID-19’a yakalanmasıyla ülkedeki günlük vaka sayısı ilk kez 5 bin 502’ye çıktı.

Ülkede bir günde görülen en yüksek vaka sayısı dün 4 bin 576 ile kayıtlara geçmişti.

Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden Victoria’da 6, NSW’de 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle ülkede COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 163’e yükseldi

Virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana Avustralya'da 264 bin 783 kişi COVID-19'a yakalandı. Ülkede 38 bin 662 aktif vakadan 850’si hastanede tedavi görüyor.