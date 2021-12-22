Rusya'nın güvenlik garantileri konulu teklifi ve Ukrayna gerilimi dünya gündeminin üst sıralarında.

Genişletilmiş Savunma Bakanlığı toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya sınırları yakınlarında ABD füze savunma sistemlerinin yerleştirilmesi bizi son derece rahatsız etmektedir." dedi. Güvenlik garantileri konusunda Washington ile sözlü değil, yazılı anlaşmalar yapılması gerektiğini söyledi.

"ABD'nin verdiği garantilere de güvenilmeyeceğini gördük"

Putin, "Uzun süreli yasal anlaşmalarla ABD'nin verdiği garantilere de güvenilmeyeceğini gördük." ifadesini kullandı. Askeri yöntemle karşılık verme seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

Putin, güvenlik garantileri ile ilgili, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ve Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Sholz ile görüştü. Scholz'un görüşmede Ukrayna sınırındaki duruma ilişkin endişelerini dile getirdiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da NATO'nun güvenlik garantilerini tartışmayı reddetmesi halinde Belarus'a nükleer silah yerleştirilmesi de dahil tüm seçeneklerin dikkate alınacağını açıkladı.

"Her formatta görüşmeye hazırız"

Kiev yönetimi ise diyalog çağrısını bir adım öteye taşıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile her formatta görüşmeye hazır oldukları mesajını verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova yönetiminin, Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğine karşı çıkmasına tepki gösterdi. "Ukrayna dahil Avrupa'daki hiçbir ülkenin kendi yolunu seçme hakkından taviz vermeyeceğiz." dedi.