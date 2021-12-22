Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York Belediye Başkanı'nın yemin töreni iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
New York Belediye Başkanlığına seçilen Eric Adams, kentte artan koronavirüs vakaları nedeniyle 1 Ocak'taki yemin törenini iptal etti.
Adams, yaptığı açıklamada, "İnsanları tehlikeli bir ortama sokmak istemiyoruz. Törene ihtiyacım yok." ifadesini kullandı.
Törenin Brookyln'de Kings Theatre'da kapalı bir alanda olması planlanıyordu.
New York Belediye Başkanlığına seçilen 2'nci siyahi Amerikalı olan Adams, 1 Ocak'ta görevine başlayacak.
New York'ta Omicron varyantı nedeniyle COVID-19 vakaları hızla yükselişe geçti.
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