Avustralya hükümeti ile Doğu Kuku Yalanji yerli halkı anlaşmaya vardı. Buna göre Queensland eyaletinde bulunan 4 ulusal park yerli halka devredilecek.

Devredilecek ormanlardan biri olan Daintree Yağmur Ormanı, 1988 yılından bu yana Dünya Mirası Listesinde bulunuyor.

Dünyanın en eski tropikal yağmur ormanlarından biri ve zengin biyoçeşitliliği ile ünlü olan Daintree, küresel iklim değişikliği ve kontrolsüz ağaç kesimi gibi sebeplerden dolayı tehlike altında.

4 ulusal parkın büyüklüğü 160 bin hektar

Son 10 yılda Avustralya hükümeti ülkenin kuzey bölgesinde bulunan bazı ulusal parkları, yerel halka iade etti.

Anlaşmaya göre tam devir gerçekleşene kadar bölge, Queensland eyalet yetkilileri ve yer halk temsilcileri tarafından ortaklaşa yönetilecek.

Devredilen 4 ulusal parkın büyüklüğü ise yaklaşık 160 bin hektar büyüklüğünde.

