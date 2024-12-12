Avustralya'da 10 yaşındaki çocuklar bile yetişkin hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak

Eyalet hükümeti, bu sert ceza kurallarının "genç suçluların işlediği suçlara karşı toplumsal öfkeye" bir yanıt olarak getirildiğini ve caydırıcı etki yaratacağını savundu.

Ancak uzmanlar, araştırmaların daha ağır cezaların genç suçları azaltmadığını, aksine artırabileceğini ortaya koyduğunu belirtiyor.

Uluslararası eleştiriler ve hak İhlalleri

Birleşmiş Milletler, bu reformların çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ve insan haklarını ihlal ettiğini ifade etti.

Queensland'deki Liberal Ulusal Parti (LNP), bu yasaları ekim ayında yapılan eyalet seçimlerindeki kampanyalarının temel taşı olarak kullanmış ve "kurbanların haklarını suçluların haklarının önüne koyduklarını" açıklamıştı.

LNP lideri ve Başbakan David Crisafulli, "Bu yasalar, eyalet genelinde genç suçların kurbanı olmuş her Queensland'li için çıkarılmıştır" diyerek yasanın toplum güvenliğini artıracağını savundu.

Genç suçlar azalma eğiliminde

Ancak Avustralya İstatistik Bürosu verileri, Queensland'de genç suç oranlarının son 14 yılda yarıya indiğini, 2022'de tarihinin en düşük seviyesine ulaştığını ve bu seviyede sabit kaldığını gösteriyor.

Queensland Polis Teşkilatı ve Avustralya Kriminoloji Enstitüsü verileri de benzer bir düşüş eğilimine işaret ediyor.

Yeni yasaların detayları

"Yetişkin Suçu, Yetişkin Cezası" sloganıyla tanıtılan yasa, cinayet dahil 13 suç için daha ağır cezalar getiriyor. Genç suçlulara, cinayet suçundan hüküm giymeleri durumunda, 20 yıl şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verilebilecek.

Daha önce, genç suçlular için cinayet cezası 10 yıl hapisle sınırlıyken, sadece "özellikle vahim" durumlarda ömür boyu hapis uygulanıyordu.

Yeni yasalar ayrıca "son çare olarak hapis" ilkelerini kaldırarak, yargıçların çocuklar için para cezaları ya da toplum hizmeti gibi alternatif yaptırımlara başvurma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Ayrıca, çocukların geçmişteki tüm suç geçmişinin mahkemede göz önünde bulundurulmasına olanak tanıyor.

Queensland Polis Sendikası, bu değişiklikleri "doğru yönde atılmış büyük bir adım" olarak nitelendirirken, Queensland Adalet Bakanı Deb Frecklington, mahkemelere suçluların "daha iyi hesap vermesini sağlama" imkanı tanıyacağını söyledi.

Ancak Frecklington, bu değişikliklerin uluslararası standartlarla doğrudan çeliştiğini, özellikle yerli çocukları orantısız şekilde etkileyeceğini ve dolu cezaevleri nedeniyle daha fazla çocuğun uzun süre polis hücrelerinde tutulmasına yol açabileceğini de kabul etti.

Uzmanlardan sert tepki

Avustralya Çocuk Komiseri Anne Hollonds, yasaları "uluslararası bir utanç" olarak tanımladı. Hollonds, "Bir çocuğun adalet sistemiyle ne kadar erken temas kurarsa, daha ciddi suçlar işlemeye devam etme olasılığı o kadar yüksek olur," diyerek Queensland hükümetini kanıtları görmezden gelmekle suçladı.

Bazı hukuk uzmanları ise yasaların, çocukların daha az suçlarını itiraf etmelerine neden olarak daha uzun duruşmalara ve mahkemelerde gecikmelere yol açabileceğini belirtti.

Queensland hükümeti, yeni yasaların kısa vadede baskı yaratacağını kabul etmekle birlikte, uzun vadede yeni gözaltı tesisleri ve alternatif seçeneklerle bu sorunu çözmeyi planladıklarını açıkladı.