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Dünya
AA 12.12.2024 13:11

Haydar Aliyev, vefatının 21. yılında anılıyor

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Haydar Aliyev, vefatının 21. yılında anılıyor

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki kabri başında yapılan törene katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende Cumhurbaşkanı Aliyev, babası Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Resmi tören sonrası halkın ziyaretine açılan Aliyev'in kabrine gelen sevenleri mezara çiçek bırakarak dua etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Gülçin Zeynep Kıvılcım da büyükelçilik müşavir ve çalışanları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Parti Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.

Aliyev'in hatırası, halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki "Umummilli lider" unvanıyla yaşatılıyor.

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