Avrupa, Yunanistan'daki sığınmacı çocukların dramına gözlerini kapattı25 Aralık 2019 Çarşamba 12:31 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:39
Yüzlerce çocuğun Yunanistan'da kötü koşullarda yaşaması, Avrupa Komisyonunun gündemine yine geldi. Komisyon, üye ülkelere "çocukları alın" çağrısı yaptı. Ancak çağrı, karşılık bulmadı.
İnsan haklarının savunuculuğunu yapan Avrupa, anne-babasız çocuklara kapıları açmıyor. Avrupa ülkeleri, Yunanistan'a kadar ulaşmayı başaran sahipsiz çocukları bile kabul etmiyor.
Yunanistan'da ailesi olmayan 5 bin 276 çocuk var, Ancak bu çocukların yarısından fazlası için sığınabilecekleri bir kamp yok.
Avrupa ülkeleri ise bu çocukları alma konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Polonya ve Macaristan sığınmacılara kapıları kapatan ülkelerin başında geliyor.
Avrupa Komisyonunun çağrısı yanıt bulmadı
Bu duyarsızlık Avrupa Komisyonunu harekete geçirdi, üye ülkelere "derhal kapıları açma" çağrısında bulundu.
Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in sözcüsü, kamplardaki kötü koşullardan kaygı duyduklarını ifade etti.
Defalarca yapılan çağrıya çok az karşılık bulabildiklerini vurguladı.
Almanya da, olumsuz cevap veren ülkeler arasına katıldı.
Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı, ''Almanya bunu tek başına yapamaz" dedi.
Sığınmacıların paylaştırılması için Avrupa genelinde bir çözüm aradıklarını ifade etti.
Kaynak: TRT Haber