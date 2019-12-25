İnsan haklarının savunuculuğunu yapan Avrupa, anne-babasız çocuklara kapıları açmıyor. Avrupa ülkeleri, Yunanistan'a kadar ulaşmayı başaran sahipsiz çocukları bile kabul etmiyor.

Yunanistan'da ailesi olmayan 5 bin 276 çocuk var, Ancak bu çocukların yarısından fazlası için sığınabilecekleri bir kamp yok.

Avrupa ülkeleri ise bu çocukları alma konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Polonya ve Macaristan sığınmacılara kapıları kapatan ülkelerin başında geliyor.

Avrupa Komisyonunun çağrısı yanıt bulmadı

Bu duyarsızlık Avrupa Komisyonunu harekete geçirdi, üye ülkelere "derhal kapıları açma" çağrısında bulundu.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in sözcüsü, kamplardaki kötü koşullardan kaygı duyduklarını ifade etti.

Defalarca yapılan çağrıya çok az karşılık bulabildiklerini vurguladı.

Almanya da, olumsuz cevap veren ülkeler arasına katıldı.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı, ''Almanya bunu tek başına yapamaz" dedi.

Sığınmacıların paylaştırılması için Avrupa genelinde bir çözüm aradıklarını ifade etti.

Kaynak: TRT Haber