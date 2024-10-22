Az Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2024 16:14

Avrupa Parlamentosu Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi verilmesini onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi vermesini ve geri ödemelerin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirileriyle yapılmasını kabul etti.

Avrupa Parlamentosu Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi verilmesini onayladı

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Rusya'nın dondurulan varlıkları ile Ukrayna'ya kredi sağlanmasına yönelik girişim görüşüldü.

AP milletvekilleri, AB'nin Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi sağlanmasını ve geri ödemede Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının gelecekteki getirilerinin kullanılmasını 56 "hayır" oyuna karşı 518 "evet" oyuyla kabul etti.

Yeni kurulacak Ukrayna Kredi İşbirliği Mekanizması ile AB'de bulunan dondurulmuş Rusya Merkez Bankası varlıklarından elde edilecek gelecekteki gelirler Ukrayna'nın kullanımına sunulacak.

Girişim kapsamında AB ve G7 ortaklarından Ukrayna'ya sağlanacak kredilerin geri ödemelerinde Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının gelir akışı kullanılacak.

G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar avro) kredi sağlanmasında anlaşmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.

Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.

ETİKETLER
Avrupa Parlamentosu Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Kuzey Kore'den, ülkeye yönelik askeri provokasyonun "korkunç sonuçları" olabileceği uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
BM Komiseri Lazzarini: Gazze'nin kuzeyinde halk ölümü bekliyor
17:12
Açık öğretimdeki ders geçme puanları, örgün eğitimle uyumlu hale getirildi
17:09
Gazze'nin kuzeyindekiler, İsrail saldırılarında ölen yakınlarını kefensiz defnediyor
16:57
Hizbullah, soykırımcı Netanyahu'nun konutuna düzenlenen İHA saldırısını üstlendi
16:42
Türk savunma sanayiinin ileri teknolojileri 'SAHA'da
16:33
Lübnan'daki Sahil Hastanesi, hastanenin askeri amaçla kullanıldığı iddialarını yalanladı
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
FOTO FOKUS
Vatandaşın çelmesi polisten kaçan şüpheliyi tepetaklak etti
Vatandaşın çelmesi polisten kaçan şüpheliyi tepetaklak etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ