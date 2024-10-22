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Dünya
AA 22.10.2024 15:32

Kuzey Kore'den, ülkeye yönelik askeri provokasyonun "korkunç sonuçları" olabileceği uyarısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore ve Ukrayna'yı eleştirerek ülkesine karşı yapılacak askeri provokasyonun "korkunç sonuçları" olabileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'den, ülkeye yönelik askeri provokasyonun "korkunç sonuçları" olabileceği uyarısı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Pyongyang'ın Rusya'ya destek vermek için Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarının ardından Seul ve Kiev'i eleştirdi.

Kim, Güney Kore'nin ülkesine insanız hava araçları (İHA) göndermesini "affedilmeyecek çirkin bir askeri provokasyon" olarak nitelendirerek "Nükleer silahı olan bir devlete karşı yapılacak askeri bir provokasyon, dünyanın büyük ya da küçük herhangi bir ülkesindeki politikacıların ve askeri uzmanların normal düşünce yapılarıyla hayal bile edemeyecekleri korkunç durumlara yol açabilir." dedi.

Ukraynalı ve Güney Koreli yetkililere "deliler" diye hitap eden Kim, bu ülkelerin, nükleer silah sahibi ülkelere karşı "takip kabiliyeti olmaksızın rastgele ve pervasızca sözler sarf ettiğini" savundu.

Kim ayrıca Kiev ve Seul'ün "ABD tarafından yetiştirilmiş kötü köpekler" olduğunu söyledi.

Güney'in gönderdiği İHA'lar konusundaki soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Kim, "Misilleme ve intikamımızın nasıl tamamlanacağını kimse bilmiyor." dedi.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddiaları

Güney Kore, 18 Ekim'de Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığını savunmuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, iddiayı henüz teyit edemeyeceklerini söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da iddiaları henüz teyit edemediklerini ve incelemelerin sürdüğünü bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kuzey Kore ordusunun Rusya'da olup olmadığı ve Ukrayna'daki "özel askeri operasyona" katılıp katılmadığı yönündeki soruya, "Bu, özel askeri operasyonun yürütülmesiyle ilgili bir soru. Savunma Bakanlığı ile iletişime geçmeniz gerekiyor." yanıtını vermişti.

Güney Kore bugün, Kuzey Kore ve Rusya'ya karşı derinleşen askeri işbirlikleri nedeniyle "aşamalı önlemler" alacağını bildirmişti.

Güney Koreli üst düzey bir hükümet kaynağı, Yonhap'a yaptığı açıklamada, Rusya'yı desteklemek için sevk edildiği iddia edilen Kuzey Kore birliklerini izlemek üzere Ukrayna'ya istihbarat ve askeri yetkililerden oluşan bir ekibin gönderilme ihtimali olduğunu söylemişti.

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