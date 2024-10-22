Güney Kore'nin, Kuzey'in birliklerini izlemek için Ukrayna'ya personel göndereceği iddia edildi

Güney Koreli üst düzey bir hükümet kaynağı, Yonhap'a yaptığı açıklamada, "Rusya'ya destek için gönderilen Kuzey Kore özel kuvvetlerinin taktiklerini ve savaş kabiliyetlerini izlemek üzere Ukrayna'ya personel gönderilmesi ihtimali var." dedi.

Ekibin, Kuzey Kore savaş taktiklerini analiz edebilecek ya da yakalanan Kuzey Korelilerin sorgulanmasında görev alabilecek istihbarat birimlerinden ve askeri personelden oluşması bekleniyor.

Güney Kore, Kuzey Kore ve Rusya'ya karşı derinleşen askeri işbirlikleri nedeniyle "aşamalı önlemler" alacağını bildirmişti. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, Kuzey Kore birliklerinin derhal geri çekilmesi için Pyongyang yönetimine çağrıda bulunmuştu.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddiaları

Güney Kore, 18 Ekim'de Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığını savunmuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, iddiayı henüz teyit edemeyeceklerini söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kuzey'in Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaları henüz teyit edemediklerini ve incelemelerin sürdüğünü bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Kuzey Kore ordusunun Rusya'da olduğu iddiasıyla ilgili bilgilerin çelişkili olduğuna dikkati çekmiş, "Çok fazla çelişkili bilgi görüyoruz. Güney Koreliler bir şey söylüyor, ardından Pentagon bu tür açıklamaları teyit etmediklerini açıklıyor. Muhtemelen buna böyle yaklaşmamız gerekiyor." diye konuşmuştu.

Peskov, Kuzey Kore ordusunun Rusya'da olup olmadığı ve Ukrayna'daki "özel askeri operasyona" katılıp katılmadığı yönündeki soruya, "Bu, özel askeri operasyonun yürütülmesiyle ilgili bir soru. Savunma Bakanlığı ile iletişime geçmeniz gerekiyor." yanıtını vermişti.