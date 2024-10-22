İsrail, 7 Ekim'den beri 250 binden fazla yardım aracının girişini engelledi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin kuzeydeki Cibaliya bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına dayattığı açlık krizini sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaşı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri 250 binden fazla insani yardım yüklü kamyonun girişine engel olduğu aktarılan açıklamada, "İsrail, özellikle gıda ve bebek mamasının girişini engelleyerek sivillere karşı dayattığı açlık krizini bir silah olarak kullandı. Bu da insanlık suçudur." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun son sınırı kapısını 169 günden beri tamamen kapatarak Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerini sıkı ablukaya aldığı vurgulanan açıklamada, Gazze'deki 2,4 milyon Filistinliye karşı "işgalci İsrail tarafından işlenen bu korkunç suça uluslararası toplumun ve dünya ülkelerinin sessiz kalmasına anlam veremediklerine" dikkat çekildi.

Tel Aviv'in Gazze'de Filistin halkına dayattığı açlık felaketinin binlerce can kaybıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine 180 günden beri ve güneyine de 169 günden beri insani yardımların girişine izin vermediği kaydedildi.

İsrail'in açlık felaketiyle kadın ve çocuklardan oluşan sivil halka karşı etnik temizlik yaptığı belirtilen açıklamada, tüm dünya ülkelerinin Gazze'de işlenen suçlara karşı tepki göstermesi talebinde bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 718 Filistinli öldü, 100 bin 282 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.