Güney Kore, Kuzey Kore ve Rusya'nın derinleşen askeri iş birliğine "aşamalı önlemler" alacak

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, Ulusal İstihbarat Servisi'nin Kuzey Kore'nin Rusya'ya yardım etmek üzere yaklaşık 12 bin asker göndermeye karar verdiğini ve yaklaşık 1500 askerin halihazırda Rusya'nın Uzak Doğu bölgesine konuşlandırıldığını bildirmesinin ardından durumu değerlendirmek üzere bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, bu gelişmenin hem Güney Kore hem de uluslararası toplum için "önemli bir güvenlik tehdidi" oluşturduğu ve Kuzey Kore ile askeri iş birliğini yasaklayan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının "bariz bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, Kuzey Kore birliklerinin derhal geri çekilmesi için Pyongyang yönetimine çağrıda bulundu.

Kim, derinleşen askeri iş birlikleri nedeniyle Kuzey Kore ve Rusya'ya karşı "aşamalı önlemler" alınacağını belirterek, "Kuzey Kore ve Rusya arasındaki yasa dışı askeri iş birliği devam ederse, (Güney Kore) buna seyirci kalmayacak, uluslararası toplumla iş birliği içinde kararlı bir şekilde karşılık verecek." dedi.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir yetkili de olası senaryolar arasında Ukrayna'ya savunma ve saldırı için silah göndermenin de bulunduğunu kaydetti.

Haziranda Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı savunma taahhüdünde bulunan bir anlaşma imzalamalarının ardından Ukrayna'ya silah tedarik etme olasılığını ele almıştı.

Rusya'dan "Kuzey Kore ile iş birliği Güney'in güvenlik çıkarlarına yönelik değil" vurgusu

Rusya'nın Seul Büyükelçiliği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Georgy Zinoviev, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun'a, Kuzey Kore ile iş birliğinin "Güney Kore'nin güvenlik çıkarlarına yönelik olmadığını" iletti.

Zinoviev, iş birliğinin "uluslararası hukuk çerçevesinde" yürütüldüğünü vurgulayarak, Rusya ile Güney Kore'nin "Kore Yarımadası'nda artan gerilimin arkasındaki nedenler konusunda karşıt pozisyonlara" sahip olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim, dün Rusya'nın Seul Büyükelçisi Zinoviev'i Bakanlığa çağırmıştı.

Görüşmede Kim, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri iş birliğinin Güney Kore ve uluslararası toplum için "ciddi tehdit" teşkil ettiğini ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini savunmuştu.

Güney Kore ve İngiltere, "Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşında Moskova safında savaşması için asker göndermesini" bu sabah yaptıkları açıklamalarla kınamıştı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddiaları

Güney Kore, 18 Ekim'de Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığını savunmuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, iddiayı henüz teyit edemeyeceklerini söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kuzey'in Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaları henüz teyit edemediklerini ve incelemelerin sürdüğünü bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Kuzey Kore ordusunun Rusya'da olduğu iddiasıyla ilgili bilgilerin çelişkili olduğuna dikkati çekmiş, "Çok fazla çelişkili bilgi görüyoruz. Güney Koreliler bir şey söylüyor, ardından Pentagon bu tür açıklamaları teyit etmediklerini açıklıyor. Muhtemelen buna böyle yaklaşmamız gerekiyor." diye konuşmuştu.

Peskov, Kuzey Kore ordusunun Rusya'da olup olmadığı ve Ukrayna'daki "özel askeri operasyona" katılıp katılmadığı yönündeki soruya, "Bu, özel askeri operasyonun yürütülmesiyle ilgili bir soru. Savunma Bakanlığı ile iletişime geçmeniz gerekiyor." yanıtını vermişti.