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Dünya
AA 22.10.2024 12:11

Gazze'de can kaybı 42 bin 718'e çıktı, yaralı sayısı 100 bini geçti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 115 artarak 42 bin 718'e yükseldi. Yaralı sayısının da 100 bin 282'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de can kaybı 42 bin 718'e çıktı, yaralı sayısı 100 bini geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 382 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 115 kişinin öldüğü, 487 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 718'e, yaralı sayısının da 100 bin 282'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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