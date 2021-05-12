Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunan bakanlara konuya ilişkin gönderdiği mektupta, 2017 yılından bu yana Yunanistan'ın göçmenleri Türkiye'ye geri ittiğine veya denizde bıraktığına dair "sayısız inandırıcı iddia" bulunduğunu ancak Yunanistan'ın bunları basitçe reddettiğini belirtti.

Mijatovic, Yunan makamlarına bu uygulama son vermeleri ve kötü muamele iddialarına karşı bağımsız ve etkili soruşturma başlatmaları çağrısında bulundu.

Mijatovic ayrıca, (göçmenlerin bulunduğu) Yunanistan'ın aşırı kalabalık ada kamplarında yaşam koşullarının "standartların altında" olduğuna dikkat çekti.

Sakız Adası'nda, akciğer hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki bir Somalilinin vücudunda fare ısırıkları bulunduğuna dair iddiayı gündeme getiren Mijatovic, bunun yıllardır Yunan adalarında yaşayan insanların korkunç şartlarının bir örneği olduğunu belirtti.

Yunanistan inkar ediyor

Uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası medya ve sığınmacılara yardım amaçlı sivil toplum örgütleri, Yunanistan'ın Ege'deki sığınmacıları açık denizde geri ittiği, AB Sınır Koruma Ajansının (Frontex) da bu geri itmelere fiili destek sağladığı yönünde çok sayıda rapor ve haber yayımlıyor, Yunan yetkililer ise "geri itme" vakalarını ispatlayan tüm tanık ve görüntü kayıtlarına rağmen bu olayları inkar etmeyi sürdürüyor.