TİKA'dan edinilen bilgiye göre, Başkanlığın 5 kıtada gerçekleştirdiği Erenler Sofrası programları kapsamında 137 bin gıda paketi ve 19 bin hijyen paketi dağıtıldı, 70 bin kişiye sıcak yemek verildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle bu yılın "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ve "Hacı Bektaş Veli Yılı" ilan edilmesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecek etkinlikler kapsamında bu yıl ramazan dayanışma programları da düzenlendi.

Yaklaşık 1 milyon kişiye ramazan paketi ulaştırdı

TİKA, bu doğrultuda Anadolu'nun dayanışma ruhunu dünyaya ulaştırmak amacıyla, "Erenler Sofrası" adı altında birleştirdiği ramazan programları çerçevesinde 82 ülkede yaklaşık 1 milyon kişiye ramazan paketi ulaştırdı.

Adını, Türkiye sınırlarını da aşan geniş bir coğrafyanın kültürel mimarları ve Anadolu'nun kalbi olarak görülen erenlerden alan "Erenler Sofrası" programıyla, Türkiye'nin yardım elinin, erenlerden miras kalan dünya anlayışı içinde dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaşması hedeflendi.

TİKA, bu ramazan programları aracılığıyla mübarek ayın bereketini yüz binlerce aileyle paylaşırken, bir yandan da tanıtım faaliyetleriyle, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran'ın birlik, beraberlik ve dayanışma öğütlerini dünyanın dört bir yanındaki insanlara iletti.

"Erenler Sofrası" Balkanlar'da ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Erenler Sofrası programı kapsamında, Bosna Hersek'in çeşitli bölgelerinden bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan paketi dağıtıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve Sancak bölgesi başta olmak üzere 2 bin aileye de gıda paketi ulaştırıldı, evinden çıkamayan bin yaşlı ve engelliye de hazır sıcak yemek götürüldü.

Kuzey Makedonya'da ise Üsküp başta olmak üzere Kalkandelen, Gostivar, Kırçova, Manastır ve Ohri'de aralarında soydaşların da bulunduğu 3 bin aileye gıda paketi dağıtıldı.

Arnavutluk’ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle zor durumda olan 3 bin 500 aileye gıda dağıtılırken, ramazan için hazırlanan sıcak yemekler Tiran, Elbasan, Kavaje ve Kruja şehirlerindeki 2 bin 800 kişiyle paylaşıldı. Kosova'da da ihtiyaç sahibi ailelere 1700 gıda ve 600 hijyen paketi ulaştırıldı. Karadağ'ın 13 şehrinde de 2 bin aileye ramazan paketi dağıtıldı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de, Gagavuz Özerk Yeri'nde ve Belts'te de 4 bin aileye ulaşıldı. Ukrayna'da başkent Kiev ile Vinnitsya, Lviv, Jitomir, Odesa, Herson, Novoalekseevka ve Çaplinka'daki 1500 aileye, Hırvatistan'da da 1700 aileye ramazan paketi dağıtıldı.

Romanya'da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Dobruca bölgesi ile başkent Bükreş'te salgın nedeniyle zorluk yaşayan 2 bin aileye gıda paketi ulaştırıldı.

Macaristan'ın farklı şehirlerinde evsizlere hizmet sunan sosyal yardım merkezlerine de gıda ve hijyen paketleri ulaştırıldı. TİKA'nın hazırladığı ramazan paketleri Litvanya'da Karay Türkleri ve Tatar ailelerine, İspanya'nın Endülüs bölgesinde de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye ulaşıldı

Erenler Sofrası programı kapsamında hazırlanan gıda paketleri şehit ve gazi aileleri ile Karabağ göçmenleri başta olmak üzere Azerbaycan'daki 2 bin 500 aile ile paylaşıldı.

Gürcistan'da 4 bin ihtiyaç sahibi aileye 68 ton ramazan paketi dağıtıldı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlatılan dağıtım programları ile toplamda 4 bin 630 aileye gıda paketi verildi. Kırgızistan genelinde 2 bin 500 aileye gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketleri ulaştırıldı.

Ramazan ayı boyunca Tacikistan'ın 5 farklı bölgesinde gazi aileleri başta olmak üzere bin aileye gıda paketi ulaştırıldı. Moğolistan genelinde yaşayan dar gelirli aileler ile Zavhan ve Bayan-Ölgiy vilayetlerindeki 1200 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtıldı. Kazakistan'da düzenlenen dağıtım programlarından 1200 aile faydalandı.

TİKA, Afganistan'da Kabil, Mezar-ı Şerif ve Herat ofisleri aracılığıyla ülke genelinde 3 bin 300 aileye gıda dağıtırken kurulan iftar sofralarından 4 bin 400 kişi faydalandı. Yetim çocuklara çeşitli hediyeler ve kırtasiye malzemeleri verildi.

Orta Doğu'da da gıda ve hijyen paketleri dağıtıldı

Filistin'de ramazan ayı boyunca 14 bin 500 aileye gıda yardımı yapıldı. Batı Şeria'da 9 bin aileye Gazze Şeridi'nde ise 5 bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Ayrıca Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 7 bin aileye de günlük iftarlık dağıtıldı.

TİKA'nın temin ettiği gıda paketleri Irak'ta, Bağdat ile Kerkük, Musul, Tuzhurmatu, Telafer, Kifri ve Diyala'daki ihtiyaç sahibi 4 bin aile ile paylaşıldı. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde yaklaşık 3 bin yetim öğrenciye gıda paketleri dağıtıldı.

Yemen'de yetimhaneler, kadın sığınma evleri, dezavantajlı gruplar ve iç göçmenler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 45 ton gıda maddesi dağıtıldı. Ramazan boyunca günlük 500 kişiye kumanya dağıtıldı ve toplamda 16 bin Yemenliye yardım ulaştırıldı.

Lübnan'da başkent Beyrut ve Trablusşam başta olmak üzere 10 bin aileye 150 ton gıda yardımı ulaştırıldı. Ürdün'de 21 tonluk gıda paketi ihtiyaç sahibi 900 aile ile paylaşıldı.

Erenler Sofrası Afrika’da

Kenya’da ramazan boyunca başkent Nairobi'de gecekondu mahallelerinde yaşayan 1200 aile ve yetim çocuğa gıda maddesi ve hijyen malzemelerinden oluşan 36 ton paket ulaştırıldı. Tanzanya'da köylerde yaşayan dar gelirli bin aileye gıda kolisi ve hijyen malzemesi dağıtıldı.

Somali'de iftar sofraları kurulurken, hazırlanan 500 gıda paketi Mogadişu'daki mültecilerle ve Somaliland, Hargeysa'daki engelli ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı. Cibuti'de 330 aileye 16,5 tonluk gıda yardımı yapılırken, Etiyopya'da, TİKA tarafından temin edilen gıda paketleri Etiyopya Kanser Merkezi, Legetafo Mülteci kampı ve yetimhanedeki ihtiyaç sahipleri ile paylaşıldı.

Çad'da yetimlerin de aralarında bulunduğu 1500 aileye gıda paketi ulaştırılırken, Sudan'da Eritreli mültecilerin kampında ve başkent Hartum'un yoksul mahallelerinde olmak üzere 2 bin gıda kolisi dağıtıldı.

Batı Afrika ülkesi Gine'de gıda paketleri Kovid-19 nedeniyle gıdaya ulaşmakta sıkıntı yaşayan bin aile ile paylaşıldı. Senegal'de ramazan ayı boyunca 500 aileye gıda paketi desteğinde bulunuldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Kuvazulu Natal, Gauteng ve Batı Cape eyaletlerinde düzenlenen programlarda 2 bin 650 aileye gıda paketi dağıtıldı. Namibya'da ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda paketi ulaştırılırken, Lesotho'da ücra köylerde bulunan 750 haneye ramazan paketi verildi. Mozambik'in başkenti Maputo ve çevresindeki 2 yaşlı bakımevi ve 2 yetimhaneye 1 ay boyunca yetecek gıda desteği sağlandı.

Kamerun’da 1200 aileye ve Uganda'daki 1350 ihtiyaç sahibi aileye ramazan paketleri ulaştırıldı. Nijer'de ramazan boyunca yaklaşık 2 bin kişiye iftar verilirken, başkent Niamey ve Agadez İngal bölgesindeki ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda paketi dağıtıldı. Zimbabve'de Kovid-19 salgınından dolayı zor şartlarda yaşayan 2 bin aileye gıda yardımı ulaştırıldı.

Gambiya'da 2 bin 500 aileye gıda paketi ulaştırıldı. Angola, Benin, Botsvana, Gana, Güney Sudan, Ruanda ve Zambiya'daki dağıtım programlarının her birinden bin aile faydalandı. TİKA'nın Erenler Sofrası ramazan paketleri Zimbabve, Sierra Leone ve Eirtre'deki ihtiyaç sahiplerine de ulaştı.

Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir ve Tunus’ta 1300 aileye ramazan paketi dağıtılırken, Libya'da 1500 aileye gıda dağıtımı yapıldı, 1500 kişiye de iftar verildi.

Arakanlı Müslümanlar TİKA'nın "Erenler Sofrası"nda buluştu

Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara Türkiye’nin yardımlarını ulaştırmayı sürdüren TİKA, Erenler Sofrası programı kapsamında, Başkanlığın kamplarda kurmuş olduğu mutfaklarda hazırladığı günlük sıcak yemekleri de buralarda yaşayan 5 bin Arakanlı Müslüman aileye ulaştırdı. TİKA ayrıca Cox Bazar'daki 16 numaralı kampta 5 bin 300 aileye temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri ulaştırdı.

Pakistan, Güney Amerika ülkeleri ve KKTC'ye de ulaşıldı

TİKA, Pakistan'ın ekonomik açıdan az gelişmiş bölgelerinden olan Dera İsmail Khan, Mardan, Charsadda, Muzafferabad ve Eski Aşiretler Bölgesindeki (FATA) 4 bin aileye ulaşarak toplam 55 tonluk gıda paketi dağıttı. Karaçi şehrinde de çöp toplayarak geçimini sağlayan 1300 aileye gıda paketi dağıtıldı.

Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Şili, Kolombiya, Guyana, Paraguay, Trinidad Tobago, Bolivya, Ekvador, Peru, Surinam ve Uruguay'daki dağıtım programlarından yaklaşık 6 bin ihtiyaç sahibi aile faydalandı. Ramazan paketleri, Pasifik Okyanusunda bulunan ada ülkesi Fiji ile Vietnam, Kamboçya ve Sri Lanka'daki ihtiyaç sahiplerine de ulaştırıldı.

ABD'de de Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ile iş birliğiyle ihtiyaç sahibi 500 aileye ramazan paketi dağıtıldı. ABD’de toplamda 3 bin aileye Erenler Sofrası paketleri dağıtılması hedeflendi.

Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hijyen paketi ve 200 bin maske dağıtıldı. Dağıtımlar başkent Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke’de gerçekleşti.