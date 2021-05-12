İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da itikaftaki Filistinlilere plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı. Saldırıda yaralanan 7 kişiden 3'ü Makaset Hastanesine kaldırıldı.

Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde çıkan olaylarda da 11 Filistinli yaralandı.

Polis gerçek mermi kullandı

Kalendiya Mülteci Kampı'nda gece boyunca süren ve bu sabah yeniden başlayan olaylara İsrail polisinin gerçek mermi kullandığı müdahalede 4 Filistinli yaralandı.

Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata beldesi ve Şuafat Mülteci Kampı'nda ise İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında çıkan arbedede 7 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Doğu Kudüs'ün İseviye beldesi, Et-Tur bölgesi, Er-Ram ve Hizma mahallelerinde İsrail polisi ve Filistinliler arasındaki olaylar devam ediyor.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da kılınan sabah namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere müdahale etmişti.

Ayrıca dün akşam Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 27 Filistinli yaralanmıştı.