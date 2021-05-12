Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Filistinli gençlerin Harem-i Şerif’te kılınan sabah namazından sonra Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki bölgede toplandıklarını belirtti.

İsrail polisinin tekbir ve sloganlar atan gençlere plastik mermilerle müdahale ettiğini dile getiren yetkili, Filistinli gençlerin de taşlarla polise karşılık verdiğini anlattı.

Filistinli gençlerin, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi önünde yoğun şekilde İsrail polislerine taşlarla karşılık verdiğine dikkati çeken yetkili, İsrail polislerinin de Mescid-i Aksa'nın El-Mağaribe (Burak-Faslılar) Kapısı bölgesinden gençleri hedef aldığını ifade etti.

Yetkili, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’teki olayların çok büyük çaplı olmadığı belirterek bazı gençlerin yaralandığını kaydetti.

Mescid-i Aksa'daki İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında yaşanan çatışma hala devam ediyor.