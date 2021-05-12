Fransız Mediapart internet sitesinde, 47 milletvekili, senatör, akademisyen, gazetecinin Macron'a yazdığı açık mektup yayımlandı.

Kudüs'te bir aydır gerilimin yaşandığı ve bunun sürmesi halinde bölge ve dünya barışının tehlikeye gireceği ifade edilen mektupta, her şeyin İsrail polisinin ramazan ayı başında Şam Kapısı'ndan girişe izin vermemesi ve yüzlerce aşırı sağcı Yahudi militan ile Ortodoksların "Araplara ölüm" çığlığıyla şiddet uygulamasıyla başladığı belirtildi.

"İsrail Başbakanı iktidarını kurtarmak için ne kadar ileri gitmeye hazır?"

"2 yıl içinde 4 erken seçimi kaybeden İsrail Başbakanı (Binyamin Netanyahu) iktidarını kurtarmak için ne kadar ileri gitmeye hazır?" sorusu yöneltilen mektupta, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ve Avrupa diplomasinin temel aktörü olmak isteyen Fransa'nın sessiz kalmaya devam etmesini ve daha kötüsü saldırganları ile saldırıya maruz kalanları karşı karşıya getirmesini hiç kimse anlayamaz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Konuya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden, birçok Avrupalı lider ile Arap ülkesinin açıklama yaptığını ancak Macron'un sessiz kaldığı belirtilen mektupta, Netanyahu'dan "provokasyonlara" son vermesini, İsrail Yüksek Mahkemesinden uluslararası hukuka saygı göstermesini, BMGK'dan ise kararlarını uygulaması için gerekli her türlü eylem ve yaptırımları düşünmesini istemesi yönünde Macron'a çağrıda bulunuldu.