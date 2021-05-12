Lecointre, ordudaki tüm askerlere gönderdiği mektupta, aşırı sağcı Valeurs Actuelles'te bir grup muvazzaf asker tarafından isim vermeden yayımlanan muhtıraya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Metne imza atan askerlerin görüşlerini özgürce savunabilmesi için üniformalarını bırakmasının en mantıklı şey olacağını belirten Lecointre, her askerin uymak zorunda olduğu ihtiyat yükümlülüğünün son haftalarda büyük ölçüde ihlal edildiğini kaydetti.

Lecointre, mektuba imza atanların kişisel fikirlerini savunma adına orduyu, müdahale yetisi ve misyonu olmayan siyasi tartışmaların içine çektiğini ifade etti.

Askerleri sağduyu sergilemeye davet eden Genelkurmay Başkanı Lecointre, "Her asker istediğini düşünmekte özgürdür ancak vatandaş ve asker olarak sorumluluklarını açık bir biçimde ayırmak da askerin kendi yükümlülüğüdür." ifadesini kullandı.

François Lecointre, tarafsızlığın orduya koşulsuz ve art niyet olmadan hizmet imkanı sağladığını vurguladı.