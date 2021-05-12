İran'da adaylığı uzun süredir tartışma konusu olan eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, başkent Tahran'da İçişleri Bakanlığındaki kayıt ofisine giderek adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Ahmedinejad kayıttan sonra yaptığı konuşmada, adaylığının Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından veto edilmesi halinde seçimleri kabul etmeyeceğini, oy kullanmayacağını ve kimseyi desteklemeyeceğini söyledi.

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"Halkın destek verdiği adayların reddedilmesi Anayasa'ya aykırı"

Ülkenin ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve güvenlik açısından zor şartlardan geçtiğini belirten Ahmedinejad, adaylığının reddedilmesi halinde gösteriler ve şiddet olaylarından yana olmadığını ifade etti.

Eski Cumhurbaşkanı, adaylıkların reddedilmesine karşı olduğunu yineleyerek, "Halkın seçim hakkı resmi bir şekilde tam olarak tanınmalıdır. Halkın destek verdiği adayların reddedilmesine karşıyım ve bu Anayasa'ya aykırıdır. Bu yönde adım atanlar gelecekte hesap vereceklerdir" dedi.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için dün başlayan adaylık başvuru süreci 15 Mayıs'a kadar devam edecek.