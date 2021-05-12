Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taliban, Kabil'e yakın bir ilçenin kontrolünü ele geçirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yabancı güçlerin çekilmeye başladığı Afganistan'da Taliban militanları, başkent Kabil'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Narh ilçesinin kontrolünü ele geçirdi. Savunma Bakanlığı, ilçe merkezinin geri alınması için operasyon başlatılacağını duyurdu.
Kabil yakınında bulunan Maydan Vardak vilayeti Valisi Abdul Rahman Tarık basına yaptığı açıklamada Taliban militanlarının, Maydan Vardak'ın Narh ilçesine dün akşam saatlerinde saldırı başlattığını söyledi.
Güvenlik güçlerinin çekildiğini ifade eden Tarık, böylece ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini aktardı.
Operasyon başlatılacak
Savunma Bakanlığı, ilçe merkezinin geri alınması için operasyon başlatılacağını duyurdu.
Taliban ise ilçe merkezi dışında bir polis karakolunun kontrolünü de ele geçirdiklerini iddia etti.
Ateşkes kararı
Taliban militanları 5 Mayıs'ta da Baglan vilayetinin Burka ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti.
Örgüt, Ramazan Bayramı süresince yani 3 günlük ateşkes ilan etmişti.
Etiketler: Afganistan Taliban
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