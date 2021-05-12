Kabil yakınında bulunan Maydan Vardak vilayeti Valisi Abdul Rahman Tarık basına yaptığı açıklamada Taliban militanlarının, Maydan Vardak'ın Narh ilçesine dün akşam saatlerinde saldırı başlattığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiğini ifade eden Tarık, böylece ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini aktardı.

Operasyon başlatılacak

Savunma Bakanlığı, ilçe merkezinin geri alınması için operasyon başlatılacağını duyurdu.

Taliban ise ilçe merkezi dışında bir polis karakolunun kontrolünü de ele geçirdiklerini iddia etti.

Ateşkes kararı

Taliban militanları 5 Mayıs'ta da Baglan vilayetinin Burka ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti.

Örgüt, Ramazan Bayramı süresince yani 3 günlük ateşkes ilan etmişti.