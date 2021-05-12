Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletindeki Yongah Hill gözaltı merkezinin Falcon yerleşkesinde pazartesi günü ayrıntılı bir kaçış tüneli ortaya çıkarıldı.

Mülteci Eylem Koalisyonu (RAC), tünelin yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 20 metre uzunluğunda olduğunu açıkladı.

Gözaltı süreleri 600 günü geçti

Konaklama bloklarından birinin altında ortaya çıkarılan tünelin, dış çevre çitinin 5 metre yakınına kadar uzandığı vurgulandı.

Şubat ayı verilerine göre, gözaltı merkezinde toplam 320 kişinin bulunduğu belirtilirken, mültecilerin gözaltı sürelerinin 600 günü aştığı öğrenildi.

"Mülteciler bu merkezlerde belirsiz süre boyunca tutularak cezalandırılıyor"

RAC Sözcüsü Ian Rintoul, ülkesine geri gönderilmeyeceği bilinen mültecilerin bilinçli şekilde bu merkezlerde belirsiz süre boyunca tutularak cezalandırıldığını öne sürdü.

Rintoul ayrıca Avustralya hükümetinin mülteci politikasını "sistematik olarak özgürlükten ve akıl sağlığından mahrum bırakma" olarak nitelendirdi.

Sözcü Rintoul, "Gözaltı gerçek suçtur. İnsanlar, insan hakları ihlallerine direnme hakkına sahiptir" dedi.