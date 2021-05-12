ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) tarafından yapılan açıklamada, "Bu bir yazım hatası değil. CBP zirai uzmanları, Air India uçuşuyla gelen bir yolcu tarafından bırakılan bavulda 2 inek gübresi buldu." ifadesine yer verildi.

Şap hastalığının taşıyıcısı olduğu belirtilen ve bu nedenle ABD'ye Hindistan'dan getirilmesi yasaklanan gübrelerin ekiplerce imha edildiği aktarıldı.

CBP yetkilisi Keith Fleming, şap hastalığının hayvan sahiplerinin en çok korktuğu ve ciddi ekonomik sonuçları olan hastalıklardan biri olduğuna dikkat çekti. Fleming, söz konusu hastalığın bu nedenle CBP'nin "kritik tehdit odağı" olduğunu söyledi.

İnek gübresinin dünya farklı bölgelerinde cilt bakımından zirai faaliyetlerde verim artırmaya, çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanıldığı biliniyor.