Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivillere ateş açan İsrail güçleri Filistinli çocuğu öldürdü
[Fotoğraf: AA]
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas şehrinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşında Filistinli bir çocuk, boynundan ve göğsünden vurularak hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Tubas şehrine sabah saatlerinde baskın düzenledi.
Baskına tepki gösteren kent sakinleri ile İsrail güçleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri, baskına karşı koymak isteyen sivillere ateş açtı.
Müdahale sırasında 16 yaşındaki Filistinli Raşid Muhammed Ebu Ara'nın boynundan ve göğsünden vurularak şehit olduğu açıklandı.
Etiketler: Batı Şeria Gazze İsrail Kudüs Mescid-i Aksa
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