İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 artışla 7.650 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 değer kazancıyla 7.158 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 primle 8.885 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 27.250 puanda bulunuyor.

Dünya genelinde para politikası yapıcılarının sözle yönlendirmeleri, ekonomik aktiviteye ilişkin veriler ve jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden gelen şahin tonlu açıklamalar devam ederken, ECB komite üyesi Joachim Nagel "Merkez bankacılığı kitabında faiz artırılan yere gelindi" ifadelerini kullandı.

Analistler, dün küresel bazda yüksek seyreden risk iştahının yeni günde ABD'deki enflasyon verisi öncesinde devam ettiğini ifade ederek, söz konusu verideki olası beklenti dışı gerçekleşmelerin oynaklığı artırabileceği uyarısında bulundu.

Bugün, ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra enerji fiyatlarının seyri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, gün içerisinde İngiltere ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin yapacağı açıklamaların da takip edileceğini kaydetti.