Kuzey Kore konusuna odaklanan "38 North" web sitesinde yer alan haberde, önceki askeri geçit törenlerinin provalarının yapıldığı Pyongyang'daki Mirim Havaalanı'nda çekilen 5 Şubat'a ait uydu fotoğraflarının yaklaşan bir askeri geçit törenine işaret ettiği belirtildi.

"38 North", son yıllarda Mirim Havaalanı'ndaki eğitimlerin genellikle kutlamalardan bir ila birkaç ay önce başladığını ifade etti.

Kuzey Kore'yi yakından takip eden başka bir web sitesi "NK News" ise yer ve uydu görüntülerine atıfta bulunarak son haftalarda Pyongyang'da askeri geçit töreni hazırlıklarının arttığına dair işaretler olduğunu bildirdi.

Güney Kore ordusu da geçen ay Kuzey'in askeri geçit törenlerine hazırlandığına dair işaretler tespit ettiklerini açıkladı.

Önemli günleri geçit töreni ile kutluyor

Kuzey Kore genellikle önemli yıl dönümlerini geçit törenleri ve diğer gösterilerle kutluyor.

Mevcut lider Kim Jong-un'un merhum babası Kim Jong Il'in gelecek hafta 80'inci doğum günü, nisan ayında ise dedesi Kim Il Sung'un 110'uncu doğum günü olduğu biliniyor.

Kuzey Kore, daha önce düzenlediği doğum günü ve yıl dönümü kutlamalarında askeri geçit törenleriyle yeni silah sistemlerini sergilemişti.