Blinken'a göre, yüzyıl, Hint-Pasifik bölgesinde şekillenecek
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna krizine rağmen ülkesinin uzun vadede Hint-Pasifik bölgesine odaklanacağını söyledi.
Blinken Avusturalya, Hindistan, Japonya ve ABD'den oluşan Quad (dörtlü) ittifakının dışişleri bakanlarıyla yapacağı görüşme için Melbourne'de açıklamalarda bulundu.
ABD'nin şu anda Ukrayna-Rusya kriziyle uğraştığını ancak yüzyılın, Hint-Pasifik bölgesinde yaşananlarla şekilleneceğini, ülkesinin uzun vadede buraya odaklanacağını belirtti.
Son 5 yılda küresel ekonomik büyümenin 3'te 2'sinin kaydedildiği ve dünya nüfusunun yarısını barındıran Hint-Pasifik'in dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olduğunu aktaran Blinken, bölgede olanların tüm dünyayı ilgilendirdiğini, COVID-19 ve iklim değişikliği gibi sorunlarla bir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceğini söyledi.
Bakan Blinken, bu meselelere kafa yoracak, kaynak ayıracak ülkelerden oluşan koalisyonlara, ittifaklara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
- 12:39
- 12:34
- 12:37
- 12:25
- 12:29