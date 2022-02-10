Blinken Avusturalya, Hindistan, Japonya ve ABD'den oluşan Quad (dörtlü) ittifakının dışişleri bakanlarıyla yapacağı görüşme için Melbourne'de açıklamalarda bulundu.

ABD'nin şu anda Ukrayna-Rusya kriziyle uğraştığını ancak yüzyılın, Hint-Pasifik bölgesinde yaşananlarla şekilleneceğini, ülkesinin uzun vadede buraya odaklanacağını belirtti.

Son 5 yılda küresel ekonomik büyümenin 3'te 2'sinin kaydedildiği ve dünya nüfusunun yarısını barındıran Hint-Pasifik'in dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olduğunu aktaran Blinken, bölgede olanların tüm dünyayı ilgilendirdiğini, COVID-19 ve iklim değişikliği gibi sorunlarla bir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceğini söyledi.

Bakan Blinken, bu meselelere kafa yoracak, kaynak ayıracak ülkelerden oluşan koalisyonlara, ittifaklara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.