Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 27 Aralık 2020'de başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 710 milyon doz aşı uygulandı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) verilerine göre, yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB sınırları içinde bugün itibarıyla 303 milyon kişi tam aşılı durumda bulunuyor.

"Tam aşılı" tanımı, AB içinde onaylı BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarından 2 doz, Johnson and Johnson aşısından tek doz olanları içeriyor.

Nüfusun yüzde 72,2'sini oluşturan yaklaşık 327 milyon kişiye ise bugüne kadar en az 1 doz aşı uygulandı.

AB sınırları içinde yaşayan en az 104 milyon kişi ise takviye doz aşı yapıldı. Bu da nüfusun yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturuyor.

Aşılama oranı en yüksek ülke Danimarka

AB ülkeleri arasında aşılama oranının en yüksek olduğu ülke ise şu anda Danimarka. Danimarka'da halkın yüzde 83'ü tam aşılı durumdayken bu ülkeyi yüzde 82,2 ile Portekiz, yüzde 82 ile Malta, yüzde 77 ile İrlanda, yüzde 76,1 ile Belçika, yüzde 74,9 ile İspanya izliyor.

En az aşılama ise Avrupa'nın doğusunda görülüyor. Bulgaristan'da tam aşılıların oranı yüzde 27,1, Romanya'da yüzde 40,1, Slovakya'da yüzde 47,4 ve Hırvatistan'da yüzde 51,7 seviyesinde bulunuyor.

AB içinde şu anda onaylanmış 5 COVID-19 aşısı kullanılıyor. Bunlardan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşıları uzun süredir kullanılırken Novavax tarafından üretilen aşının kullanımına geçen hafta onay verilmişti.