Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yer alan ve 2017 yılında şiddetli çatışmalara da sahne olan El Bab kırsalındaki Tadif köyü stratejik bir konumda yer alıyor.

Köyün konumu Suriye Milli Ordusu ve rejim güçleri arasındaki geçici sınır çizgisi olarak da kabul ediliyor. M4 otoyoluna da komşu olan bir bölge bu yüzden hem tehlikeli hem de büyük öneme sahip.

DEAŞ Tadif'i rejime bıraktı

DEAŞ terör örgütünün uzun süre hakim olduğu Tadif köyü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı sınır ötesi operasyonun ardından teröristlerden temizlendi.

DEAŞ, köyün bir bölümünü tek kurşun atmadan rejim güçlerine teslim etti. Böylece köy ikiye bölündü. Tadif'in bir yarısı rejim güçlerinin elindeyken bir bölümünde ise Suriye Milli Ordusu nöbet tutmaya devam ediyor.