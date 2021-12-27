Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP]
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas olan deprem, yerel saatle 11.01'de kaydedildi.
Depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
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