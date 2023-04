Auschwitz Müzesi, turistin 'saygısız' fotoğrafından sonra uyarı yayınladı

Bir haber kanalı yapımcısı olan Maria Murphy, Auschwitz'e giden raylarda yüzünde gülümsemeyle poz veren bir turistin çektiği fotoğrafı paylaştı .

"Bugün hayatımın en üzücü deneyimlerinden birini yaşadım. Ne yazık ki, oradaki herkes bunu o kadar dokunaklı bulmadı” diye yazdı.

Today I had one of the most harrowing experiences of my life. Regrettably it didn’t seem everyone there found it quite so poignant. pic.twitter.com/3OdWavqC4P