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Dünya
Independent 22.04.2023 10:13

Auschwitz Müzesi, turistin 'saygısız' fotoğrafından sonra uyarı yayınladı

Auschwitz'i ziyaret eden bir turistinin "saygısız" poz verdiği fotoğrafın viral olmasının ardından müze, ziyaretçilerin bölgede yaşananlara "saygı duyması" gerektiği konusunda bir uyarı yayınladı.

Auschwitz Müzesi, turistin 'saygısız' fotoğrafından sonra uyarı yayınladı

Bir haber kanalı yapımcısı olan Maria Murphy, Auschwitz'e giden raylarda yüzünde gülümsemeyle poz veren bir turistin çektiği fotoğrafı paylaştı .

"Bugün hayatımın en üzücü deneyimlerinden birini yaşadım. Ne yazık ki, oradaki herkes bunu o kadar dokunaklı bulmadı” diye yazdı.

 


 

Tweet'in altında, birçok kişi benzer deneyimleri hatırlattı.

Bir kullanıcı, "Yaklaşık 20 yıl önce, bir çift bana Dachau krematoryumunun önünde gülümseyerek fotoğraflarını çekip çekmeyeceğimi sordu" diye yanıtladı.

"Bu davranışın Instagram çağında ne kadar kötü olduğunu düşünmek beni dehşete düşürüyor." dedi.

Tweet, 57 binden fazla beğeni aldı ve 30.9 milyon kez görüntülendi.

Fotoğrafın viral olmasının ardından Auschwitz-Birkenau Anıtı ve Müzesi'nden yanıt geldi.

Müze, ziyaretçilere kurbanların "anılarına" "saygı göstermeleri" konusunda kesin bir hatırlatma yaptı.

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