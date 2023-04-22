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Dünya
TRT Haber 22.04.2023 09:33

Binden fazla kişiye mezar olan geminin enkazı bulundu

Derin deniz kaşifleri, İkinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık bin Avustralyalı asker ve sivillin öldüğü, Filipinler açıklarında batan bir Japon nakliye gemisinin enkazını buldu.

Binden fazla kişiye mezar olan geminin enkazı bulundu

Avustralya'nın en kötü deniz felaketiydi.

Bir ABD denizaltısı, geminin Papua Yeni Gine'de yakalanan mahkumlarla dolu olduğundan habersiz gemiye ateş açtı.

Montevideo Maru isimli gemi Temmuz 1942'de battı.

Tahminen 979 Avustralyalı, 33 Norveçli denizci ve 20 Japon muhafız ve mürettebatla birlikte öldü.

Avustralyalı bir deniz arkeolojisi grubu olan Silentworld Foundation, Fugro adlı Hollandalı bir derin deniz araştırma şirketinin yardımıyla görevi organize etti.

Enkaz, otonom bir su altı aracı (AUV) tarafından 4 bin metrede, yani Titanik enkazından daha derinde bulundu.

Arama ekibinde teknik uzman olan Yüzbaşı Roger Turner, BBC'ye "bu artık bir savaş mezarı, uygun saygıyla ele alınması gereken bir mezar" dedi.

AUV'nin enkaza en yakın olduğu yerin 45 metre olduğunu söyledi.

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