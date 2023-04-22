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Dünya
AA 22.04.2023 00:50

İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu yaraladı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ateş açarak yaraladı.

İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin devlet televizyonunda yer alan haberde, İsrail güçlerinin Cenin'in batısında yer alan El-Araka beldesindeki ayrım çitleri yakınında 12 yaşındaki Filistinli çocuğa ateş açtığı belirtildi.

Haberde, Filistinli çocuğun sırtından orta derecede yara aldığı kaydedildi.

El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesinde yaşayan Filistinli aktivist Muhammed İyad Avad, İsrail güçlerinin beldelerine baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail güçleri ile belde sakinleri arasında arbede yaşandığını bildiren Avad, İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesi üzerine Filistinli gençlerin taş atarak karşılık verdiğini aktardı.

Avad, çok sayıda Filistinlinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini sözlerine ekledi.

İsrail ordusunun baskınlarıyla bölgedeki can kayıpları arttı

İsrail ordusu, 2023'ün başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

Askerler, baskınları protesto eden Filistinlilere karşı plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi de kullanıyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde baskınlara tepki gösteren Filistinli gruplar ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor.

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