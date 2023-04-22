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Dünya
AA 22.04.2023 00:20

ABD'de muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder başkanlık seçimlerinde aday

ABD'de muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyurdu

ABD'de muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder başkanlık seçimlerinde aday
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

ABD'de muhafazakar siyasi yorumcu ve radyo sunucusu Elder (70), Fox News kanalında katıldığı programda, gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı.

"Amerika'nın düşüşte olduğunu" savunan Elder, diğer yandan bunun önlenemez olmadığını, iyi bir liderle ABD'nin yeni bir "altın çağa" girebileceğini ve bundan dolayı aday olduğunu söyledi.

Başkanlık seçimlerindeki diğer adaylar

ABD'de son anketler, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den eski Başkan Donald Trump'ın açık ara önde olduğunu gösteriyor.

Anketlerde, Trump'ın arkasında, adaylığını duyurması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ile adaylığını resmen duyuran eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yer alıyor.

Son olarak Güney Carolina Senatörü Tim Scott, 2024 başkanlık seçim yarışı sürecinin ilk önemli adımı olarak görülen keşif komitesini oluşturduğunu duyurmuştu.

Kennedy'nin yeğeni 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı
Kennedy'nin yeğeni 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

Demokrat Parti'den ise Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni avukat Robert F. Kennedy Jr ve yazar Marianne Williamson, seçimlere adaylığını resmen duyurmuştu.

Amerikan basınındaki haberlere göre, 80 yaşındaki Joe Biden'ın ise adaylığını resmen haftaya duyurması bekleniyor.

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