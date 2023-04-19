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Dünya
AA 19.04.2023 21:14

Kennedy'nin yeğeni 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Avukat Robert F. Kennedy Jr, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den adaylığını resmen açıkladı.

Kennedy'nin yeğeni 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı
[Fotograf: AA]

ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy'nin kardeşi, eski Adalet Bakanı ve başkan aday adaylarından Robert F. Kennedy'nin oğlu Robert F. Kennedy Jr (69), Massachusetts eyaletinin Boston kentinde yaptığı konuşmada, 2024 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den resmen aday olduğunu söyledi.

Kennedy Jr, konuşmasında "devlet ve şirket gücünün yozlaşmış birleşmesine" son vermek için çalışacağını söyledi ve orta sınıfın güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Çevre avukatı olan Kennedy Jr, aşı karşıtlığıyla biliniyor.

Kennedy, başkanlık için adaylığını resmen duyurmaya hazırlanan mevcut Demokrat Başkan Joe Biden'ın halihazırda partisinden ikinci rakibi oldu.

Ünlü yazar Marianne Williamson, Demokrat Parti'den adaylığını resmen açıklayan ilk isim olmuştu.

Cumhuriyetçi Parti'den ise adaylıklarını duyuran isimler arasında eski Başkan Donald Trump, eski ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, siyasetçi Steve Laffey, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy ve iş insanı Perry Johnson yer alıyor.

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