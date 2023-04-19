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Dünya
AA 19.04.2023 20:27

Alman rahip 16 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğunu itiraf etti

Almanya'da yargılanan Katolik bir kilise rahibi 5 yıl önce psikolojik rahatsızlığı bulunan ve o dönem 16 yaşında olan bir kız çocuğuna istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Alman rahip 16 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğunu itiraf etti
[Fotograf: Reuters]

Almanya'da Traunstein Bölge Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren rahip, 2018 yılında Münih'te bir otelde psikolojik rahatsızlığı olan mağdura cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Fotoğraflarının çekilmemesi için başına taktığı şapkayla yüzünü saklayan 37 yaşındaki rahip ifadesinde, Katolik kilisesinde gençlik papazıyken tanıştığı mağdura yönelik işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.

İddianamede, rahibin o dönem depresyonda olan ve antidepresan kullanan kızı otelde zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

İtirafın ardından duruşmanın kısa süreceği öngörülürken, yapılan anlaşmayla sanığın bir buçuk ila iki yıl tecilli para cezası almasının yanı sıra mağdura 10 bin avro tazminat ödemesinin beklendiği ifade edildi.

Mahkemenin nihai kararını haftaya açıklaması bekleniyor.

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