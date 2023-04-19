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Dünya
AA 19.04.2023 18:34

Almanya Sudan’dan vatandaşlarını kurtarma operasyonunu durdurmak zorunda kaldı

Almanya, çatışmaların yaşandığı Sudan’dan vatandaşlarını ülke dışına çıkarma operasyonunu ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı.

Almanya Sudan’dan vatandaşlarını kurtarma operasyonunu durdurmak zorunda kaldı
[Fotograf: AA]

Spiegel dergisinin haberine göre, Alman ordusu gizli bir operasyonla 150’den fazla Alman vatandaşını Sudan’ın başkenti Hartum’dan uçaklarla çıkarmak istedi.

Haberde, Alman ordusunun Sudan'dan Alman vatandaşlarını kurtarmaya yönelik girişiminin, bu sabah Hartum’da devam eden çatışmalar sebebiyle başarısız kaldığı bilgisi verildi.

Almanya’nın Sudan’a gönderdiği 3 A400M nakliye uçağının Yunanistan’a yakıt almak için indiği ifade edilen haberde, Hartum’da yaşanan yeni çatışmalar ve hava saldırılarından dolayı Alman Silahlı Kuvvetleri ile Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda kurulan kriz masasının operasyonu durdurma kararı aldığı, söz konusu nakliye uçaklarının da Almanya'ya döndüğü duyuruldu.

Alman Haber Ajansı’nın haberine göre de operasyonda, Alman vatandaşlarının Hartum’dan alınıp Alman ordusunun Ürdün’de kullandığı El Azrak üssü üzerinden Almanya’ya nakledilmesi planlanıyordu.

​​​​​​​Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini duyurmuştu.

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