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Dünya
AA 19.04.2023 18:55

Nijerya'da silahlı saldırılar: 16 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 16 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da silahlı saldırılar: 16 kişi hayatını kaybetti
[Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti]

Nijerya'da henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Zamfara'ya bağlı köylere saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Zamfara Eyaleti Polis Sözcüsü Mohammed Shehu, saldırıları doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Shehu, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Nijerya ordusunun 14 Nisan'da eyalette silahlı çetelere yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi etkisiz hale getirilmişti.

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