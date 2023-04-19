Stoltenberg'den savunma yatırımları önerisi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Savunmaya daha fazla yatırım yapmalıyız çünkü daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in komşularına karşı güç kullanma iradesini görüyoruz." diyen Stoltenberg, savunma harcamaları için yüzde 2 seviyesinin asgari düzey haline getirilmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Stoltenberg, bu kararın müttefik ülke liderleri tarafından verileceğini dile getirerek, temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nden bu yönde bir karar beklediğini ifade etti.

Pavel de ülkesinin gelecek yıl savunmaya yüzde 2'lik yatırım taahhüdünü yerine getirmeye hazırlandığını belirterek, "Üzerinde çalıştığımız tek şey bu. Biz de zirveye hazırlanıyoruz." dedi.

Ülkesinin başından beri Ukrayna'nın en güçlü destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan Pavel, kısa süre içinde Ukrayna'yı ziyaret ederek, mevkidaşı ile sahada atılacak gelecek adımları görüşeceğini kaydetti.