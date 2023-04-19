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Dünya
AA 19.04.2023 20:35

ABD'de 4 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin 2 genç tutuklandı

ABD'nin Alabama eyaletinde 16 yaşındaki bir gencin doğum günü kutlamasında meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

ABD'de 4 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin 2 genç tutuklandı
[Fotograf: Reuters]

Alabama Emniyet Teşkilatı memuru Jeremy Burkett, konuyla ilgili yaptıkları basın toplantısında, Dadeville kentinde 15 Nisan Cumartesi gecesi 22.30 sıralarında çok sayıda gencin katıldığı bir doğum günü kutlamasının yapıldığı mekana gerçekleştirilen saldırıyla ilgili dün akşam 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Burkett, tutuklanan 17 yaşındaki Ty Reik McCullough ve 16 yaşındaki Travis McCullough'un 4 kez taksirle adam öldürmekle suçlanacağını söyledi.

Bölge Savcısı Mike Segrest, zanlıların 72 saat içinde mahkemeye çıkacağını ve iki gencin "yetişkin" olarak yargılanacağını açıkladı.

ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırı: 4 ölü
ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırı: 4 ölü

Segrest, olayda yaralananlardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu belirterek, zanlılara yöneltilecek suçlamaların artabileceğine işaret etti.

Tallapoosa İlçe Adliyesi, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin, Dadeville ve çevre bölgelerinde yaşayan, Shaunkivia "Keke" Nicole Smith (17), doğum günü sahibi Alexis Dowdell'in (16) kardeşi Philstavious Dowdell (18), Marsiah Collins (19) ve Corbin Holston (23) olduğunu açıklamıştı.

Saldırıda 32 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

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