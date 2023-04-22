Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 22.04.2023 00:40

Meksika'da çalılıklarda çıkan yangın otoparka sıçradı

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin başkenti Hermosillo'da çalılık alanda çıkan yangının bir otoparka sıçraması sonucu 20 araç küle döndü.

Meksika'da Hermosillo şehrinin kırsal bir bölgesindeki çalılık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakınlarda araç deposu olarak kullanılan bir otoparka sıçradı.

Alevler sebebiyle otoparkta bulunan en az 20 araç tamamen yanarak küle döndü.

Hermosillo İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan yangına 40 itfaiyeci ve çok sayıda yangın söndürme aracı ile müdahale edildi ve 16 hektarlık çalılık alan zarar gördü.

Hermosillo şehri yerel yetkilileri, yangının 5 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındığını belirtirken, yangın sırasında çıkan duman nedeniyle yakınlardaki bir üniversitenin tahliye edilmek zorunda kaldığını açıkladı.

Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde alevler arasında kalan bazı araçlarda patlama meydana geldiği görüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

ETİKETLER
Meksika Yangın
Sıradaki Haber
KKTC'deki Maraş bölgesini 1 milyon kişi ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:51
İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu yaraladı
00:28
Aydın’da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
00:22
ABD'de muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder başkanlık seçimlerinde aday
00:16
Sudan ordusu: Başkentin 'isyancılardan' temizlenmesi aşamasına geçildi
00:06
ABD Sudan'daki sivil vatandaşlarına: Tahliye beklemeyin
00:04
Hastaneye yetişmeye çalışan çift kazada hayatını kaybetti
Paris'te 50 antik mezar bulundu
Paris'te 50 antik mezar bulundu
FOTO FOKUS
Meksika'da çalılıklarda çıkan yangın otoparka sıçradı
Meksika'da çalılıklarda çıkan yangın otoparka sıçradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ