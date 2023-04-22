Meksika'da çalılıklarda çıkan yangın otoparka sıçradı

Meksika'da Hermosillo şehrinin kırsal bir bölgesindeki çalılık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakınlarda araç deposu olarak kullanılan bir otoparka sıçradı.

Alevler sebebiyle otoparkta bulunan en az 20 araç tamamen yanarak küle döndü.

Hermosillo İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan yangına 40 itfaiyeci ve çok sayıda yangın söndürme aracı ile müdahale edildi ve 16 hektarlık çalılık alan zarar gördü.

Hermosillo şehri yerel yetkilileri, yangının 5 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındığını belirtirken, yangın sırasında çıkan duman nedeniyle yakınlardaki bir üniversitenin tahliye edilmek zorunda kaldığını açıkladı.

Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde alevler arasında kalan bazı araçlarda patlama meydana geldiği görüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.