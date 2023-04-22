Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 22.04.2023 09:42

Sahte hesaplar ve kaos: Twitter Blue'nun ilk günü

Elon Musk'ın sosyal medya sitesini karlı hale getirme girişimi, doğrulama kontrolünün tüm anlamını yitirmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Sahte hesaplar ve kaos: Twitter Blue'nun ilk günü

Cuma, Twitter'ın doğrulanmış hesaplar için yeni politikalarının uygulandığı ilk tam gün oldu ve sonuçlar pek hoş olmadı.

Önceden doğrulanmış Twitter hesaplarından mavi onay işaretlerinin kaybolmaya başlamasından yirmi dört saat sonra, web sitesinde kaos hüküm sürdü.

Kimliğe bürünme ve yanlış bilgiler yaygınlaştı, çok az kişi ücretli hizmetlere kaydoldu.

Twitter ücretsiz mavi tikleri kaldırdı
Twitter ücretsiz mavi tikleri kaldırdı

Beyonce, Papa Francis ve Oprah Winfrey de dahil olmak üzere birçok yüksek profilli Twitter kullanıcısı ve ünlü doğrulama durumlarını kaybetti.

Yasaklandıktan sonra platforma dönmesine izin verildiğinden beri tweet atmayan Başkan Donald Trump da doğrulanma işareti alamadı.

Basketbol yıldızı LeBron James, yazar Stephen King ve Star Trek'ten William Shatner dahil olmak üzere bazı ünlü kullanıcılar Twitter Blue'ya katılmayacaklarına dair söz verdi. 

"Mavi tik" artık ücretli

Twitter'da Musk dönemindeki en büyük değişikliklerden biri "onaylı hesap" anlamına gelen mavi tik rozetinin ücretli hale getirilmesi oldu.

Musk, ücret gerektiren "Twitter Blue" üyesi olmayan kullanıcıların artık bu özelliği kullanamayacağını ve paylaşımların artık daha az dolaşıma gireceğini açıkladı.

Twitter Blue, her ülkede değişiklik gösterse de ortalama aylık 8 dolar gibi ücretle satın alınırken bu durum hesapların güvenilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Beyaz Saray'ın aralarında bulunduğu çok sayıda kamu ve medya kuruluşuyla milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler, Twitter'ın "mavi tik" uygulaması için ödeme yapmayı kabul etmiyor.

ETİKETLER
Twitter Sosyal Medya Elon Musk
Sıradaki Haber
Binden fazla kişiye mezar olan geminin enkazı bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidecek
10:50
Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor
10:41
Sudan'da Ramazan Bayramı silah ve bomba sesleriyle geçiyor
10:31
Merkez Bankası faiz kararını 27 Nisan'da açıklayacak
10:22
Yemen'de Islah Partisi üyesi Şeyh Bani silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:18
Auschwitz Müzesi, turistin 'saygısız' fotoğrafından sonra uyarı yayınladı
Sıcak hava balonları peribacaları üzerinde süzüldü
Sıcak hava balonları peribacaları üzerinde süzüldü
FOTO FOKUS
"Oyunbozan: Altay" belgeseli yarın TRT ekranlarında
"Oyunbozan: Altay" belgeseli yarın TRT ekranlarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ