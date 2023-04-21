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Dünya
TRT Haber, AA 21.04.2023 10:09

Twitter ücretsiz mavi tikleri kaldırdı

Twitter, Blue hizmeti kapsamında ödeme yapmayan, eski onay sistemiyle onaylanmış hesaplardaki "mavi tik"leri kaldırdı.

Twitter ücretsiz mavi tikleri kaldırdı
[Fotograf: AA]

Twitter CEO'su Elon Musk, geçen hafta, Twitter Blue'ya abone olmayan ve mavi onay rozetlerini bu hizmetten önce alanların hesaplarındaki "mavi tiklerin" kaldırılacağını duyurmuştu.

Söz konusu kapsamdaki kullanıcıların mavi onay rozetlerinin bugün kaldırıldığı görüldü.

Twitter Blue nedir, ne işe yarar?

Kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli bir aylık abonelik hizmeti "Twitter Blue" ayrıca özel yeni özelliklere erken erişim sağlıyor.

Özellikler arasında daha uzun tweet'ler, tweet'leri düzenleme yeteneği, 1080p çözünürlükte video yüklemeleri yer alıyor.

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