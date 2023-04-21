Parçalı Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 21.04.2023 05:42

Yunanistan'daki tren kazasının raporu yayımlandı

Yunanistan'da 28 Şubat’ta 57 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin rapor yayımlandı. 228 sayfalık raporda, ülkedeki demir yollarının modernizasyonunun gerekli olduğu belirtildi. Kazadan Yunanistan Demir Yolları Örgütü, Demiryolu Düzenleme Kurumu ve tutuklu yargılanan istasyon şefinin sorumlu olduğu kaydedildi.

Yunanistan'daki tren kazasının raporu yayımlandı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanlığı uzman komitesi raporunu açıkladı.

228 sayfalık raporda 28 Şubat’ta meydana gelen kazanın sorumluları olarak Yunanistan Demir Yolları Örgütü, Demiryolu Düzenleme Kurumu ve tutuklu yargılanan 59 yaşındaki istasyon şefi gösterildi.

Raporda, ülkedeki demir yollarının modernizasyonunun yapılması gerektiği de vurgulandı.

Kazanın insan hatası, teknolojik ekipman eksikliği ve idari sorunlar gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle meydana geldiği belirtildi.

Yunanistan'ın Larisa kentinin Tembi bölgesinde 28 Şubat'ta yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Yunanistan Tren Kazası
Sıradaki Haber
ABD'de vekillerden Ukrayna'ya yardıma son verilmesi çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:49
ABD'den tahıl girişimine destek
05:41
Bitlis'te fırtına çatıları uçurdu
04:28
İstanbul'da asayiş uygulaması: 322 gözaltı
02:08
Adana'da asayiş uygulaması: 38 gözaltı
02:07
Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
02:37
Taksim'de otel yangını
Endonezya'da Ramazan Bayramı
Endonezya'da Ramazan Bayramı
FOTO FOKUS
Meksika’yı fırtına vurdu: Araçlar suda sürüklendi
Meksika’yı fırtına vurdu: Araçlar suda sürüklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ