Yunanistan'daki tren kazasının raporu yayımlandı

Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanlığı uzman komitesi raporunu açıkladı.

228 sayfalık raporda 28 Şubat’ta meydana gelen kazanın sorumluları olarak Yunanistan Demir Yolları Örgütü, Demiryolu Düzenleme Kurumu ve tutuklu yargılanan 59 yaşındaki istasyon şefi gösterildi.

Raporda, ülkedeki demir yollarının modernizasyonunun yapılması gerektiği de vurgulandı.

Kazanın insan hatası, teknolojik ekipman eksikliği ve idari sorunlar gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle meydana geldiği belirtildi.

Yunanistan'ın Larisa kentinin Tembi bölgesinde 28 Şubat'ta yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.